В Адыгее пройдёт фестиваль адыгской культуры
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Как сообщает портал «Юга.ру», в рамках мероприятия откроется экспозиция «Коридоры памяти», на которой будет представлена галерея фотографий жителей республики, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Руководитель управления культуры Тахтамукайского района Рустам Ачмиз уточнил, что на выставке будут установлены экраны, транслирующие хронику военных лет, также будут песни времён войны.
В программе фестиваля — выставка мастеров декоративно-прикладного и золотошвейного искусства, работа фотозон, адыгского подворья с традиционными и народными играми, мастер-классы и выступления творческих коллективов республики.
Ранее РИА Новости Крым сообщало, что в Крыму утвердили план проведения мероприятий к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.