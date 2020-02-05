В Адыгее пройдёт фестиваль адыгской культуры

В Адыгее 22 февраля пройдёт второй фестиваль адыгской культуры.

Как сообщает портал «Юга.ру», в рамках мероприятия откроется экспозиция «Коридоры памяти», на которой будет представлена галерея фотографий жителей республики, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Руководитель управления культуры Тахтамукайского района Рустам Ачмиз уточнил, что на выставке будут установлены экраны, транслирующие хронику военных лет, также будут песни времён войны.

В программе фестиваля — выставка мастеров декоративно-прикладного и золотошвейного искусства, работа фотозон, адыгского подворья с традиционными и народными играми, мастер-классы и выступления творческих коллективов республики.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что в Крыму утвердили план проведения мероприятий к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.