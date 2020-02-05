В Петербурге разработали укрытие для выкармливания детёнышей нерпы

Учёные-зоологи Петербурга тестируют первый в России бокс для детёнышей балтийской нерпы.

Как сообщает Пятый канал, из-за нехватки льда на Финском заливе вследствие аномально тёплой зимы нерпа не может построить убежище для вскармливания потомства.

Как предполагают учёные, новое приспособление поможет спасти детёнышей редкого вида животных.

Ранее научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с радио Sputnik рассказал о возможных последствиях бесснежной зимы в России для экосистем.