Умер белорусский режиссёр Луценко

В возрасте 82 лет умер белорусский режиссёр, народный артист Белоруссии Борис Луценко.

«Борис Луценко скончался в результате болезни», — приводит РИА Новости слова представителя белорусского Национального академического драматического театра имени Максима Горького.

Луценко окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Он поставил более 100 спектаклей на сценах Белоруссии, России, Украины, Латвии, Литвы, Германии и Швейцарии. Луценко возглавлял Национальный академический драматический театр, также работал в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, Театре-студии киноактера.