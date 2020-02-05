Умер белорусский режиссёр Луценко

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В возрасте 82 лет умер белорусский режиссёр, народный артист Белоруссии Борис Луценко.
Умер белорусский режиссёр Луценко
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«Борис Луценко скончался в результате болезни», — приводит РИА Новости слова представителя белорусского Национального академического драматического театра имени Максима Горького.

Луценко окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Он поставил более 100 спектаклей на сценах Белоруссии, России, Украины, Латвии, Литвы, Германии и Швейцарии. Луценко возглавлял Национальный академический драматический театр, также работал в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, Театре-студии киноактера.

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