Названы самые продаваемые книги в России за 2019 год

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Оператор фискальных данных «Такском» подвёл итоги исследования, в рамках которого выяснил, какие книги чаще всего покупали в России в 2019 году.
Названы самые продаваемые книги в России за 2019 год
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • globallookpress.com

Как сообщает kp.ru, всего специалисты проанализировали 17 млрд чеков.

В результате исследования выяснилось, что чаще всего покупали книги по психологии и саморазвитию.

В целом, в 2019 году продажи книг выросли на 1,8%.

По итогам исследования рейтинг самых продаваемых книг в стране за 2019 год возглавляет «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона.

В топ-7 также входят книги Джен Синсеро «Ни Сы. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперёд»,  Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели», Джоан Роулинг «Гарри Поттер», «Искусство лёгких касаний» Виктора Пелевина, «1984» Джорджа Оруэлла, «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» Михаила Лабковского.

Ранее писательница Дина Рубина в беседе с газетой «Известия» прокомментировала возможность написания новой многотомной книги.

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