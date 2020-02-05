Умер актёр Дмитрий Бульба

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В Петербурге на 54-м году жизни скончался актёр Дмитрий Бульба.

Об этом сообщает kp.ru.

Информацию о кончине актёра подтвердил также театр «Мастерская».

«На 54-м году жизни не стало Дмитрия Бульбы, уникального артиста и последнего русского трагика», — указывается в сообщении театра на странице в Facebook.

Отмечается, что артист известен по ролям в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Невский. Проверка на прочность». Также он снимался в фильмах «Чернов. Chernov», «Барак», «Улыбка» и сыграл множество ролей в театральных постановках.

Ранее умер заслуженный артист России Данила Перов.

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