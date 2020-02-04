Юдашкин представит в Петербурге театральное дефиле «Ещё раз о любви»
- РИА Новости
Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов шоу, зрителей ждут арии и дуэты, а также сцены из оперной и балетной классики.
В дефиле примут участие артисты Мариинского и Александринского театров, солисты и оркестр театра «Санктъ-Петербургъ Опера».
Гости увидят платья из коллекций «Сады Парижа», «Бал цветов» и «Золото скифов».
Режиссёр шоу — народный артист России Юрий Александров.
В октябре Nation News сообщал, что Неделя моды в Москве открылась показом Валентина Юдашкина.