Юдашкин представит в Петербурге театральное дефиле «Ещё раз о любви»

В Александринском театре Санкт-Петербурга 14 февраля художник-модельер Валентин Юдашкин представит театральное дефиле «Ещё раз о любви».

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов шоу, зрителей ждут арии и дуэты, а также сцены из оперной и балетной классики.

В дефиле примут участие артисты Мариинского и Александринского театров, солисты и оркестр театра «Санктъ-Петербургъ Опера».

Гости увидят платья из коллекций «Сады Парижа», «Бал цветов» и «Золото скифов».

Режиссёр шоу — народный артист России Юрий Александров.

В октябре Nation News сообщал, что Неделя моды в Москве открылась показом Валентина Юдашкина.