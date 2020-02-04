Илья Лагутенко рассказал о новых песнях

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Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко рассказал о новых песнях.
Илья Лагутенко рассказал о новых песнях
  • РИА Новости

«Мы начали запись песен прошлой весной, но никак не могли отказать непрекращающимся концертным предложениям. Однако в этом году берём творческий отпуск и обязуемся закончить как минимум один из начатых проектов», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, песни получаются разными по стилю и хронометражу. Как полагает Лагутенко, летом их можно будет послушать.

Музыкант также отметил, что у него нет обязательств перед компаниями или продюсерскими центрами, поэтому все планы он корректирует сам.

«Мумий Тролль», по стечению обстоятельств и при собственном желании «поумеренного энтузиазма», уже навсегда будет оставаться особняком — что на родной, что на глобальной сцене», — сказал он.

Как добавил Лагутенко, он старается избегать производства «аудиомусора».

Ранее заслуженный артист России член Общественного совета при комитете Госдумы по культуре продюсер Игорь Матвиенко в беседе с ФАН рассказал о планах, связанных с поддержкой музыкантов в России.

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