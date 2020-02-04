На ВДНХ пройдёт День зимних видов спорта

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На ВДНХ 8 и 9 февраля пройдёт День зимних видов спорта.
На ВДНХ пройдёт День зимних видов спорта
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Как сообщает сайт «Москва 24», в рамках мероприятия все желающие смогут поиграть в кёрлинг, научиться вести шайбу, сделать зарядку на льду и расписать футболку на память.

Портал мэра и правительства города уточняет, что на катке фитнес-инструктор проведёт спортивную зарядку, покажет, как делать упражнения на коньках и держать равновесие. 

На детском катке 8 февраля будет бесплатно работать школа хоккея. 

Перед павильоном №57 покажут шоу «Винч» с участием профессиональных сноубордистов. 

Возле шахматного клуба будет работать площадка для игры в кёрлинг, а в самом клубе пройдут мастер-классы по росписи футболок. Для участия необходима регистрация.

В свою очередь Newinform напоминает, что День зимних видов спорта 7 февраля в России отмечают с 2015 года.

Его ввели после XXII зимних Олимпийских игр, которые проходили в Сочи в 2014 году. 

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