В Москве пройдут бесплатные показы фильмов Михаила Швейцера

В сети кинотеатров «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов Михаила Швейцера к 100-летию со дня рождения режиссёра.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В рамках специальной программы «Синематека: режиссёр Михаил Швейцер» с 16 по 19 февраля будут показаны его самые известные картины.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, работы мастера можно будет увидеть в кинотеатрах «Полёт», «Юность», «Искра», «Молодёжный», «Салют» и «Вымпел».

Вход на сеансы свободный, без предварительной регистрации.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Павловском Посаде Московской области с 5 по 9 февраля пройдёт международный кинофестиваль «17 мгновений», посвящённый народному артисту СССР Вячеславу Тихонову.