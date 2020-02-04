В Москве пройдут бесплатные показы фильмов Михаила Швейцера

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В сети кинотеатров «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов Михаила Швейцера к 100-летию со дня рождения режиссёра.
В Москве пройдут бесплатные показы фильмов Михаила Швейцера
  • © Кадр из фильма «Мичман Панин». Режиссер Михаил Швейцер. 1960 год

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В рамках специальной программы «Синематека: режиссёр Михаил Швейцер» с 16 по 19 февраля будут показаны его самые известные картины.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, работы мастера можно будет увидеть в кинотеатрах «Полёт», «Юность», «Искра», «Молодёжный», «Салют» и «Вымпел».

Вход на сеансы свободный, без предварительной регистрации.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Павловском Посаде Московской области с 5 по 9 февраля пройдёт международный кинофестиваль «17 мгновений», посвящённый народному артисту СССР Вячеславу Тихонову.

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