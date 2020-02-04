Умерла бывший главный редактор «Ленфильма» Фрижета Гукасян

Заслуженный деятель искусств России, бывший главный редактор киностудии «Ленфильм» Фрижета Гукасян умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в российском Союзе кинематографистов.

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«С глубоким прискорбием сообщаем, что 2 февраля оборвалась жизнь кандидата искусствоведения, заслуженного деятеля искусств России, кавалера ордена «Знак Почёта» Фрижеты Гургеновны Гукасян», — говорится в сообщении. Гукасян участвовала в создании фильмов «Донская повесть», «Три толстяка», «Ася», «Король Лир», «Чужие письма», «Собачье сердце», «Идиот» и «Мастер и Маргарита». Гильдия редакторов Союза кинематографистов России выразила соболезнования родным и близким Гукасян. 2 апреля Пятый канал сообщал о смерти актёра и режиссёра Александра Васильева.