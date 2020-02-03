В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за осадков

В Краснодарском крае из-за осадков 3 и 4 февраля ожидается подъём воды в реках, в регионе объявили экстренное предупреждение.

По данным краевого гидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 3 февраля, а также 4 февраля из-за сильных осадков на Кубани ожидается подъём уровня воды в местных реках, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Как сообщает портал «Юга.ру», изменение уровня воды прогнозируется в юго-западных и юго-восточных притоках реки Кубани, а также в реках Черноморского побережья — от Анапы до Магри.

МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовало при внезапном наводнении занять безопасное место на возвышении и быть готовым к эвакуации по воде.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Крыму.