В Подмосковье пройдёт международный кинофестиваль «17 мгновений»

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В Павловском Посаде Московской области с 5 по 9 февраля пройдёт международный кинофестиваль «17 мгновений», посвящённый народному артисту СССР Вячеславу Тихонову.
В Подмосковье пройдёт международный кинофестиваль «17 мгновений»
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», в рамках смотра гости мероприятия смогут бесплатно посмотреть классику и новые фильмы.

«Программа фестиваля формирует доброе, позитивное и активное мировоззрение и знакомит зрителя с лучшими образцами киноискусства России и зарубежных стран. Мы хотим, чтобы кинофестиваль «17 мгновений» стал площадкой общения кинематографистов разных стран», — отметила президент фестиваля Анна Тихонова.

В программе фестиваля — премьера документальных фильмов «Песни Победы», «Князь Лобанов-Ростовский. Дорога домой», «Миротворец Александр Третий».

Также пройдут ретроспективные показы картин с участием Вячеслава Тихонова.

Конкурсные картины будет оценивать жюри во главе в народным артистом России Львом Прыгуновым.

Вне конкурса покажут фильмы студии Disney.

Ранее kp.ru сообщала, что приём заявок на международный кинофестиваль «Дух огня» в ХМАО продлили до 14 февраля

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