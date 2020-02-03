В Подмосковье пройдёт международный кинофестиваль «17 мгновений»
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360», в рамках смотра гости мероприятия смогут бесплатно посмотреть классику и новые фильмы.
«Программа фестиваля формирует доброе, позитивное и активное мировоззрение и знакомит зрителя с лучшими образцами киноискусства России и зарубежных стран. Мы хотим, чтобы кинофестиваль «17 мгновений» стал площадкой общения кинематографистов разных стран», — отметила президент фестиваля Анна Тихонова.
В программе фестиваля — премьера документальных фильмов «Песни Победы», «Князь Лобанов-Ростовский. Дорога домой», «Миротворец Александр Третий».
Также пройдут ретроспективные показы картин с участием Вячеслава Тихонова.
Конкурсные картины будет оценивать жюри во главе в народным артистом России Львом Прыгуновым.
Вне конкурса покажут фильмы студии Disney.
Ранее kp.ru сообщала, что приём заявок на международный кинофестиваль «Дух огня» в ХМАО продлили до 14 февраля