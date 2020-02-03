В Ижевске открылся фестиваль ледяных скульптур

Третий фестиваль ледяных скульптур «Удмуртский лёд» открылся в Ижевске.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Это уже третий фестиваль «Удмуртский лёд», и мы немножко решили поэкспериментировать. Дело в том, что два года фестиваль располагался на набережной Ижевского пруда, а в год столетия государственности Удмуртии площадка у монумента «Навеки с Россией» нам показалась очень подходящей, красивой и символичной», — отметила помощник заместителя председателя правительства Удмуртии Евгения Сундукова.

В открытии фестиваля приняли участие творческие коллективы Ижевска.

Всего на фестивале представлено 15 работ.

Организаторы уточнили, что возле скульптур «Легенда Удмуртии», «Игра с огнём», «Вукузё» и «Удмуртия» расположены специальные метки с элементами дополненной реальности.

21 декабря Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге открылся фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy.