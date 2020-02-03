МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Крыму

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В Главном управлении МЧС по Республике Крым предупредили об ухудшении погодных условий в регионе.
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Крыму
  • РИА Новости

«Днём 3 февраля в Крыму ожидаются сильные дожди, юго-западный ветер 15—20 м/с, порывы до 25 м/с», — цитирует «Крыминформ» пресс-службу ведомства.

В МЧС подчеркнули, что в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

«Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Чёрного и Азовского морей, затруднение в движении транспорта, увеличение количества ДТП на автодорогах полуострова, возможны затруднения в работе аэропорта», — отметили спасатели.

31 января портал «Юга.ру» сообщал, что МЧС Краснодарского края предупредило о налипании мокрого снега в регионе.

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