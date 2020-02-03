Игорь Матвиенко рассказал о планах по поддержке российских музыкантов

Заслуженный артист России, член Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, продюсер Игорь Матвиенко рассказал о планах, связанных с поддержкой музыкантов в России.

По его словам, в настоящее время музыкантам не хватает внимания со стороны профильных министерств и ведомств, поэтому он планирует выносить на обсуждение комитета вопросы, связанные с концертными залами, репетиционными базами и образованием.

В беседе с ФАН продюсер отметил, что музыкальную среду сегодня во многом формируют люди, популярные в соцсетях, при этом талантливые артисты и музыканты не могут пробиться из-за отсутствия подписчиков.

«Конечно, нужно им помогать, и это задача государства. Я знаю, что «Таврида», например, этим занимается. Они недавно начали, но весьма успешно. Может быть, что-то получится», — подчеркнул Матвиенко.

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