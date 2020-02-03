В Краснодарском крае предупредили об усилении ветра до 30 м/с

В понедельник, 3 февраля, в Краснодаре ожидается дождь, ветер 5—10 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха составляет +10…+12 °С.

В целом по региону ожидаются дожди, в предгорных и горных районах — с мокрым снегом. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 20—23 м/с. В дневное время температура воздуха составляет +7...+12 °С.

Об этом сообщают «Юга.ру».

Во вторник и среду в большинстве районов прогнозируют дожди, местами мокрый снег и сильные осадки. Порывы ветра 13—18 м/с, в отдельных районах 20—23 м/с.

В ночное время температура воздуха составит +1...+6 °С, местами 0...-5 °С. Днём ожидается +6...+11 °С, в южной половине края 5 февраля возможно до +13 °С.

На Черноморском побережье ожидаются дожди, местами сильные. Ветер будет южный, 12—17 м/с, на участке Анапа — Геленджик — 15—20 м/с, с порывами до 23—28 м/с.

5 февраля прогнозируются порывы до 30 м/с.