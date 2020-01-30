В Ялте отметили 160-летие со дня рождения Чехова

В Ялте прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 160-летию со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова.

Как сообщает «Крыминформ», в Белой даче открыли юбилейную выставку «Чеховская иконография в прошлом и настоящем».

«Наша обязанность, как представителей музейного сообщества, наследников его творчества, сохранять и приумножать историю, связанную с этим великим человеком, а также сделать всё, чтобы о его заслугах перед Ялтой знали все», — отметил директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Артём Чернов.

Крымский академический театр в день рождения писателя представил на Белой даче сценки из постановки «Дядя Ваня».

Кроме того, поклонники творчества Чехова возложили цветы к памятникам писателю в Приморском парке, перед зданием литературной экспозиции и на его даче в Гурзуфе.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве покажут фильмы по произведениям Чехова.