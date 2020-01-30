В Москве пройдёт выставка тюльпанов

Короткая ссылка
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 15 февраля по 15 марта пройдёт крупнейшая выставка тюльпанов и других весенних растений.
В Москве пройдёт выставка тюльпанов
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт «Аптекарского огорода», гости выставки смогут увидеть около 10 тыс. растений, среди которых — тюльпаны, сирень, вишня, миндаль, магнолия, лилия, гиацинты, нарциссы и др.

«В этом году наши гости увидят самые разнообразные сорта тюльпанов, включая редкие, новые, самые чёрные в мире «Королева Ночи», роскошные попугайные и поразительные «Зомби», — отметил директор сада Алексей Ретеюм.

В пресс-службе Ботанического сада добавили, что к завершению выставки посетителей могут ожидать подарки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить