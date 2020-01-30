В Москве пройдёт выставка тюльпанов

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 15 февраля по 15 марта пройдёт крупнейшая выставка тюльпанов и других весенних растений.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт «Аптекарского огорода», гости выставки смогут увидеть около 10 тыс. растений, среди которых — тюльпаны, сирень, вишня, миндаль, магнолия, лилия, гиацинты, нарциссы и др.

«В этом году наши гости увидят самые разнообразные сорта тюльпанов, включая редкие, новые, самые чёрные в мире «Королева Ночи», роскошные попугайные и поразительные «Зомби», — отметил директор сада Алексей Ретеюм.

В пресс-службе Ботанического сада добавили, что к завершению выставки посетителей могут ожидать подарки.