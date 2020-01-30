Дорожные службы Ленобласти перешли на усиленный режим работы

В Ленинградской области сообщили о переходе дорожных служб региона на усиленный режим работы в ожидании снегопада.

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается усиление осадков: в ближайшие трое суток высота выпавшего снега в регионе достигнет 3 см.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на дорожный комитет области, районным ДРСУ дано указание взять на усиленный круглосуточный контроль состояние трасс. В работах будет задействовано до 400 спецмашин.

В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти также напомнили, что в регионе работает круглосуточная горячая линия, принимающая заявки от граждан.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с kp.ru рассказал, какой погоды следует ожидать в Санкт-Петербурге в феврале.