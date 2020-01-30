Дорожные службы Ленобласти перешли на усиленный режим работы

Короткая ссылка
В Ленинградской области сообщили о переходе дорожных служб региона на усиленный режим работы в ожидании снегопада.
Дорожные службы Ленобласти перешли на усиленный режим работы
  • © road.lenobl.ru

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается усиление осадков: в ближайшие трое суток высота выпавшего снега в регионе достигнет 3 см.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на дорожный комитет области, районным ДРСУ дано указание взять на усиленный круглосуточный контроль состояние трасс. В работах будет задействовано до 400 спецмашин.

В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти также напомнили, что в регионе работает круглосуточная горячая линия, принимающая заявки от граждан.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с kp.ru рассказал, какой погоды следует ожидать в Санкт-Петербурге в феврале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить