Дорожные службы Ленобласти перешли на усиленный режим работы
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По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается усиление осадков: в ближайшие трое суток высота выпавшего снега в регионе достигнет 3 см.
Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на дорожный комитет области, районным ДРСУ дано указание взять на усиленный круглосуточный контроль состояние трасс. В работах будет задействовано до 400 спецмашин.
В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти также напомнили, что в регионе работает круглосуточная горячая линия, принимающая заявки от граждан.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с kp.ru рассказал, какой погоды следует ожидать в Санкт-Петербурге в феврале.