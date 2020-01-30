В Москве рассказали об открытии лаборатории молодого художника на ВДНХ

В Доме культуры на ВДНХ открывается лаборатория молодого художника под руководством выпускников Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Бесплатные занятия, в рамках которых участники кружка смогут совершенствовать свои художественные навыки в разных техниках, будут проходить один раз в неделю.

Портал мэра и правительства города уточняет, что каждый месяц они будут посвящены одной общей теме.

В частности, 2 февраля стартует цикл о Древней Греции.

После нескольких курсов в Доме культуры на ВДНХ состоится выставка учеников.

Ранее телеканал «360» сообщал, что министр культуры Московской области Елена Харламова рассказала о проектах, которые планируют запустить в регионе в 2020 году.