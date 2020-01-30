В Москве рассказали об открытии лаборатории молодого художника на ВДНХ
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Бесплатные занятия, в рамках которых участники кружка смогут совершенствовать свои художественные навыки в разных техниках, будут проходить один раз в неделю.
Портал мэра и правительства города уточняет, что каждый месяц они будут посвящены одной общей теме.
В частности, 2 февраля стартует цикл о Древней Греции.
После нескольких курсов в Доме культуры на ВДНХ состоится выставка учеников.
Ранее телеканал «360» сообщал, что министр культуры Московской области Елена Харламова рассказала о проектах, которые планируют запустить в регионе в 2020 году.