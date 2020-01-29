Дни памяти дирижёра Валерия Халилова пройдут 30 и 31 января в Хабаровске

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Дни памяти дирижёра ансамбля имени Александрова, худрука фестиваля «Амурские волны» Валерия Халилова пройдут 30 и 31 января в Хабаровске.
Дни памяти дирижёра Валерия Халилова пройдут 30 и 31 января в Хабаровске
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Программа включает показ документального фильма Ирмы Комладзе «Дирижёр духа».

Как заявила начальник отдела КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» Елена Костюченко, при создании ленты были использованы уникальные кадры из семейного архива дирижёра и его друзей.

Также запланирован концерт оркестра штаба Восточного военного округа.

Ранее «Реальное время» сообщало о мемориальной доске солисту Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, уроженцу Татарстана Владиславу Голикову.

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