Дни памяти дирижёра Валерия Халилова пройдут 30 и 31 января в Хабаровске
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Программа включает показ документального фильма Ирмы Комладзе «Дирижёр духа».
Как заявила начальник отдела КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» Елена Костюченко, при создании ленты были использованы уникальные кадры из семейного архива дирижёра и его друзей.
Также запланирован концерт оркестра штаба Восточного военного округа.
Ранее «Реальное время» сообщало о мемориальной доске солисту Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, уроженцу Татарстана Владиславу Голикову.