Дни памяти дирижёра Валерия Халилова пройдут 30 и 31 января в Хабаровске

Дни памяти дирижёра ансамбля имени Александрова, худрука фестиваля «Амурские волны» Валерия Халилова пройдут 30 и 31 января в Хабаровске.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Программа включает показ документального фильма Ирмы Комладзе «Дирижёр духа».

Как заявила начальник отдела КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» Елена Костюченко, при создании ленты были использованы уникальные кадры из семейного архива дирижёра и его друзей.

Также запланирован концерт оркестра штаба Восточного военного округа.

Ранее «Реальное время» сообщало о мемориальной доске солисту Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, уроженцу Татарстана Владиславу Голикову.