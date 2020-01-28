Ильдар Абдразаков и Лучано Ганчи проведут мастер-класс в Казани
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Как сообщает «Реальное время», 21 февраля в Казанской консерватории пройдёт концерт Фонда поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, основанного оперным певцом Ильдаром Абдразаковым.
22 февраля в консерватории состоится мастер-класс.
Как сообщают организаторы мероприятия, принять участие в бесплатной образовательной программе могут молодые вокалисты в возрасте от 20 до 32 лет, а победители выступят вместе с мастерами на концертах фестивальной программы.
Ранее Newinform сообщал, что в Большом театре в 2020 году пройдёт фестиваль в честь 180-летия Петра Чайковского.