Ильдар Абдразаков и Лучано Ганчи проведут мастер-класс в Казани

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Оперные певцы Ильдар Абдразаков и Лучано Ганчи проведут мастер-класс в Казанской консерватории.
Ильдар Абдразаков и Лучано Ганчи проведут мастер-класс в Казани
  • © Manfred Siebinger/imago stock&people
  • globallookpress.com

Как сообщает «Реальное время», 21 февраля в Казанской консерватории пройдёт концерт Фонда поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, основанного оперным певцом Ильдаром Абдразаковым.

22 февраля в консерватории состоится мастер-класс.

Как сообщают организаторы мероприятия, принять участие в бесплатной образовательной программе могут молодые вокалисты в возрасте от 20 до 32 лет, а победители выступят вместе с мастерами на концертах фестивальной программы.

Ранее Newinform сообщал, что в Большом театре в 2020 году пройдёт фестиваль в честь 180-летия Петра Чайковского.

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