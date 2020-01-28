В Оренбургской области открыли трассы после метели

В Оренбуржье открыли для движения участки трасс, перекрытые ранее в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщает RIA56 со ссылкой на областную ГИБДД, в 7:30 было восстановлено движение на участке трассы Оренбург — Орск (от 170-го по 260-й км).

Также ограничение снято на дороге Каменноозёрное — Медногорск.

В 00:30 восстановлено движение для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан (с 572-го по 694-й км).

17 января телеканал «Звезда» сообщал, что в Оренбургской области из-за метели перекрыли два участка федеральной трассы М5 «Урал».