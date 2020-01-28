Метеоролог рассказал о погоде в Петербурге в феврале
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- РИА Новости
«Первый день февраля будет относительно морозным, а вот начиная со 2-го числа и на три-четыре дня далее в город вновь вернутся оттепели. И вообще, февраль, скорее всего, своим характером будет напоминать январь: один-два дня с небольшими морозцами, а потом три-четыре дня с оттепелями», — отметил Михаил Леус в беседе с kp.ru.
Самым холодным, по мнению специалиста, должен стать период с 15 по 20 февраля. В эти дни температура будет опускаться ночью до -6... -11 °С, а днём — до -6... -8 °С.
После 20 февраля оттепели снова будут чередоваться с небольшими морозами.
Леус добавил, что это долгосрочный прогноз, который в перспективе может измениться.
Ранее заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь в беседе с порталом «Юга.ру» рассказал о погоде в регионе в феврале.