Эксперт оценил успех Билли Айлиш на «Грэмми»

Телеведущий Александр Анатольевич прокомментировал победу певицы Билли Айлиш на премии «Грэмми», где она была удостоена пяти статуэток.

По его словам, мимолётных успехов в мире достаточно, но лишь немногие могут удержаться на этой волне.

Он полагает, что певица выстрелила феноменально, однако так же быстро может пропасть.

«Молодая поросль хватает лучшее и успокаивается. Всё-таки это больше хайп. Музыка талантливая, непростая, заковыристая, тинейджерски мрачная, безысходная, унылая, но вместе всё это коктейль, который приятен всем. Сегодня она приятна всем, но точно так же все могут отвернуться», — отметил Александр Анатольевич в беседе с телеканалом «360».

Он добавил, что своим успехом певица обязана стечению обстоятельств, закрепить популярность ей поможет выпуск новых громких альбомов.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с Nation News прокомментировал победу американской певицы Билли Айлиш на «Грэмми».