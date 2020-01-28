Искусствоведы Белла и Мерет Мейер, внучки Марка Шагала, рассказали о деятельности комитета художника.

Как отметила Мерет Мейер в беседе с газетой «Известия», главная миссия комитета, учреждённого после смерти живописца в 1988 году, — устанавливать подлинность картин, которые подаются на экспертизу.

«Благодаря архивам Марка и Иды Шагал комитет может проводить исследования настолько глубоко и тщательно, насколько возможно. Не всегда просто определить признаки, по которым будет установлена подлинность работы, поэтому затрачивается много времени. Разумеется, сначала необходимо провести исследование, потом физически осмотреть её. Иногда мы просим собственника или представителя собственника, который отправил работу на экспертизу, передать её на более подробное исследование. Часто это выполняется посредством сравнительного анализа, который может занимать годы», — пояснила искусствовед.

Она добавила, что после оценки выдаётся свидетельство об аутентичности картины.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Шагала в Подмосковье побывали более 50 тыс. человек.