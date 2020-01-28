Внучки Марка Шагала рассказали о деятельности комитета художника

Короткая ссылка
Искусствоведы Белла и Мерет Мейер, внучки Марка Шагала, рассказали о деятельности комитета художника.
Внучки Марка Шагала рассказали о деятельности комитета художника
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Как отметила Мерет Мейер в беседе с газетой «Известия», главная миссия комитета, учреждённого после смерти живописца в 1988 году, — устанавливать подлинность картин, которые подаются на экспертизу.

«Благодаря архивам Марка и Иды Шагал комитет может проводить исследования настолько глубоко и тщательно, насколько возможно. Не всегда просто определить признаки, по которым будет установлена подлинность работы, поэтому затрачивается много времени. Разумеется, сначала необходимо провести исследование, потом физически осмотреть её. Иногда мы просим собственника или представителя собственника, который отправил работу на экспертизу, передать её на более подробное исследование. Часто это выполняется посредством сравнительного анализа, который может занимать годы», — пояснила искусствовед.

Она добавила, что после оценки выдаётся свидетельство об аутентичности картины.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Шагала в Подмосковье побывали более 50 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить