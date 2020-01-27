Синоптик рассказал о погоде в Краснодарском крае в феврале

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Заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь рассказал о погоде в регионе в феврале.
Синоптик рассказал о погоде в Краснодарском крае в феврале
  • РИА Новости

«В этом году мы не ожидаем какой-то серьёзной аномалии. Но по опыту предыдущих лет можем заключить, что этот февраль будет с некоторой положительной аномалией — то есть будет немного теплее, чем в предыдущие годы», — заявил он в беседе с порталом «Юга.ру».

Как отметил синоптик, по климатическим нормам февраль — самый холодный месяц, в том числе на Кубани, но в последние годы он становится довольно тёплым, и недобор холода переходит на март.

«Пока же, по тем данным, что у нас есть, могу сказать, что ничего экстремального мы не ждём, температура должна быть близкой к среднемноголетним значениям с небольшим отклонением с большую сторону — на 0,5—1 °С», — сказал Бондарь.

По его словам, максимальная температура, которая может быть в феврале 2020 года в регионе — около +10...+12 °С, минимальная — около -10...-12 °С.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News назвал условия для прихода в Россию холодов.

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