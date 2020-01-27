Эксперт оценил возможные последствия бесснежной зимы для экосистем

Научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал о возможных последствиях бесснежной зимы в России для экосистем.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что безопасность экосистем напрямую зависит от количества выпавшего зимой снега.

По его словам, последствия можно будет оценить только в конце зимы.

«Если снег выпадет за оставшееся время в достаточном количестве, то всё будет нормально, а если нет, то проблемы начнутся не только у комаров и тех, кто ими питается. Без снега слишком сильно может промерзать верхний слой почвы, в котором зимует огромное количество беспозвоночных — паукообразных насекомых, моллюсков, которые являются важнейшими элементами экосистем. Поэтому все мы, вместе с комарами, заинтересованы в том, чтобы снег выпал», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что время на увеличение снежного покрова ещё есть.

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