Эксперт оценил возможные последствия бесснежной зимы для экосистем

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Научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал о возможных последствиях бесснежной зимы в России для экосистем.
Эксперт оценил возможные последствия бесснежной зимы для экосистем
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он отметил, что безопасность экосистем напрямую зависит от количества выпавшего зимой снега. 

По его словам, последствия можно будет оценить только в конце зимы. 

«Если снег выпадет за оставшееся время в достаточном количестве, то всё будет нормально, а если нет, то проблемы начнутся не только у комаров и тех, кто ими питается. Без снега слишком сильно может промерзать верхний слой почвы, в котором зимует огромное количество беспозвоночных — паукообразных насекомых, моллюсков, которые являются важнейшими элементами экосистем. Поэтому все мы, вместе с комарами, заинтересованы в том, чтобы снег выпал», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что время на увеличение снежного покрова ещё есть.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ФАН оценил ситуацию с озимыми посевами в России.

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