Эксперт оценил возможные последствия бесснежной зимы для экосистем
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- РИА Новости
В беседе с радио Sputnik он отметил, что безопасность экосистем напрямую зависит от количества выпавшего зимой снега.
По его словам, последствия можно будет оценить только в конце зимы.
«Если снег выпадет за оставшееся время в достаточном количестве, то всё будет нормально, а если нет, то проблемы начнутся не только у комаров и тех, кто ими питается. Без снега слишком сильно может промерзать верхний слой почвы, в котором зимует огромное количество беспозвоночных — паукообразных насекомых, моллюсков, которые являются важнейшими элементами экосистем. Поэтому все мы, вместе с комарами, заинтересованы в том, чтобы снег выпал», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что время на увеличение снежного покрова ещё есть.
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