В Казани представят биографическое шоу «Тот самый Шаляпин»

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В казанском мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» 31 января покажут биографическое шоу «Тот самый Шаляпин», посвящённое оперному певцу Фёдору Шаляпину.
В Казани представят биографическое шоу «Тот самый Шаляпин»
  • © ru.wikipedia.org

Посетители парка смогут узнать малоизвестные факты из жизни артиста.

«Тот самый Шаляпин» — это представление сквозь современный образ мышления режиссёра постановки, которое удивит каждого с первых же секунд. В этот день профессиональные актёры покажут мелкими штрихами, через детали малоизвестные страницы жизни Человека с большой буквы, его характер и душу», — цитирует «Реальное время» организаторов шоу.

Проект станет первым в цикле, который посвящён известным людям, жившим и творившим в Казани.

Ранее портал Newinform сообщал, что в Большом театре в 2020 году пройдёт фестиваль в честь 180-летия со дня рождения Петра Чайковского.

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