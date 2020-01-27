В Казани представят биографическое шоу «Тот самый Шаляпин»

В казанском мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» 31 января покажут биографическое шоу «Тот самый Шаляпин», посвящённое оперному певцу Фёдору Шаляпину.

Посетители парка смогут узнать малоизвестные факты из жизни артиста.

«Тот самый Шаляпин» — это представление сквозь современный образ мышления режиссёра постановки, которое удивит каждого с первых же секунд. В этот день профессиональные актёры покажут мелкими штрихами, через детали малоизвестные страницы жизни Человека с большой буквы, его характер и душу», — цитирует «Реальное время» организаторов шоу.

Проект станет первым в цикле, который посвящён известным людям, жившим и творившим в Казани.

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