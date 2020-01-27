В Москве объявили старт приёма заявок на участие в проекте «Музыка в метро»

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В столице объявили о начале приёма заявок на участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро».
В Москве объявили старт приёма заявок на участие в проекте «Музыка в метро»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», по итогам нескольких этапов отбора будут определены артисты, которые выступят на специальных площадках в московской подземке.

Сначала музыканты должны в анкете рассказать о своём творчестве и прикрепить ссылки на видеозаписи выступлений.

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что вторым этапом станет выступление перед жюри.

«Проект «Музыка в метро» с каждым сезоном становится всё популярнее у артистов. Они не просто получают возможность заявить о своём творчестве, но и завоёвывают сердца москвичей. Если в первом сезоне проекта в 2016 году мы получили порядка 500 заявок, то в 2019 году — уже 1500. Мы ожидаем, что пятый, юбилейный сезон будет рекордным по количеству заявок в сравнении с предыдущими», — отметил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

На сегодняшний день в рамках проекта действует 33 площадки.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Московском метрополитене заработал второй склад забытых вещей. 

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