В Севастополе предупредили об усилении ветра

Короткая ссылка
Городские службы Севастополя предупредили о возможном ухудшении дорожно-транспортной ситуации в регионе из-за усиления ветра.
В Севастополе предупредили об усилении ветра
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на «Севастопольский автодор», службы призывают участников дорожного движения быть бдительными.

Специалисты не рекомендуют парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Водителям следует соблюдать скоростной режим, снижать скорость в зонах пешеходных переходов, избегать обгонов и перестроений.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного дорожного движения в ближайшие сутки будет задействовано десять единиц специальной дорожной техники с возможностью увеличения их числа до 15 при ухудшении погодных условий.

Ранее РИА Новости Крым сообщало о работе по устранению последствий сильного ветра и мокрого снега в Ялте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить