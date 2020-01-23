В Севастополе предупредили об усилении ветра

Городские службы Севастополя предупредили о возможном ухудшении дорожно-транспортной ситуации в регионе из-за усиления ветра.

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на «Севастопольский автодор», службы призывают участников дорожного движения быть бдительными.

Специалисты не рекомендуют парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Водителям следует соблюдать скоростной режим, снижать скорость в зонах пешеходных переходов, избегать обгонов и перестроений.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного дорожного движения в ближайшие сутки будет задействовано десять единиц специальной дорожной техники с возможностью увеличения их числа до 15 при ухудшении погодных условий.

Ранее РИА Новости Крым сообщало о работе по устранению последствий сильного ветра и мокрого снега в Ялте.