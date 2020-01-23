В Ялте рассказали о последствиях сильного ветра

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В Ялте рассказали о работе по устранению последствий сильного ветра и мокрого снега.
В Ялте рассказали о последствиях сильного ветра
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости Крым, из-за резкого ухудшения погоды на городской набережной были частично повалены праздничные конструкции.

Кроме того, местные жители сообщали об упавшем дереве на территории детского сада.

В департаменте по вопросам жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации заявили, что последствия стихии уже устраняются, а также ведётся постоянный мониторинг территории.

«Поваленные конструкции на набережной силами сотрудников «Горсвета» были восстановлены, сейчас ведутся работы по уборке дерева на территории детского сада, которые будут завершены до конца дня», — отметили в департаменте ЖКХ.

Власти обещают максимально быстро навести порядок в городе и устранить все последствия непогоды.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России сообщало, что 23 и 24 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

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