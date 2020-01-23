В Ялте рассказали о последствиях сильного ветра
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости Крым, из-за резкого ухудшения погоды на городской набережной были частично повалены праздничные конструкции.
Кроме того, местные жители сообщали об упавшем дереве на территории детского сада.
В департаменте по вопросам жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации заявили, что последствия стихии уже устраняются, а также ведётся постоянный мониторинг территории.
«Поваленные конструкции на набережной силами сотрудников «Горсвета» были восстановлены, сейчас ведутся работы по уборке дерева на территории детского сада, которые будут завершены до конца дня», — отметили в департаменте ЖКХ.
Власти обещают максимально быстро навести порядок в городе и устранить все последствия непогоды.
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России сообщало, что 23 и 24 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение.