МЧС по Оренбургской области объявило режим повышенной готовности

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Главное управление МЧС по Оренбургской области перевело свои подразделения в режим повышенной готовности.
МЧС по Оренбургской области объявило режим повышенной готовности
  • © Главное управление МЧС России по Оренбургской области

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По причине ухудшения погодных условий ряд региональных трасс были перекрыты для движения всех видов транспорта.

Оперативные группы пожарно-спасательных частей выехали патрулировать участки дорог Оренбург — Орск и Кувандык — Новосимбирка.

Кроме того, аэромобильную бригаду Оренбургской области перевели в режим 30-минутной готовности.

На оренбургских трассах работают пункты обогрева.

Ранее Newinform сообщал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о смерчах в Краснодарском крае.

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