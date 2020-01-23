МЧС по Оренбургской области объявило режим повышенной готовности

Главное управление МЧС по Оренбургской области перевело свои подразделения в режим повышенной готовности.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По причине ухудшения погодных условий ряд региональных трасс были перекрыты для движения всех видов транспорта.

Оперативные группы пожарно-спасательных частей выехали патрулировать участки дорог Оренбург — Орск и Кувандык — Новосимбирка.

Кроме того, аэромобильную бригаду Оренбургской области перевели в режим 30-минутной готовности.

На оренбургских трассах работают пункты обогрева.

Ранее Newinform сообщал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о смерчах в Краснодарском крае.