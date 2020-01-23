Чернышенко представил Любимову сотрудникам Минкультуры

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил в среду, 22 января, сотрудникам Министерства культуры новую главу ведомства Ольгу Любимову.

«Мы помним, что в Федеральном послании президент определил, что культурное развитие является нашим национальным приоритетом, и для этого созданы все условия, чтобы мы могли наш культурный блок, наши ценности, оберегать и создавать условия, чтобы продвигать, защищать от внешних воздействий, бережно к ним относиться. Вы всё, конечно, делаете», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что «Любимова — надёжный, испытанный товарищ и боец, которая была испытана в разных ипостасях».

«Нет сомнений в правительстве, что она справится, потому что вся работа, которая велась в министерстве под руководством Владимира Мединского, привела к тем успехам, которые мы видим», — добавил Чернышенко.

Во вторник, 21 января, указом президента России Любимова была назначена на должность министра культуры России. С 2012 года этот пост занимал Владимир Мединский.