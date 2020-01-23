В «Содружестве актёров Таганки» прокомментировали сообщения о смерти Данилы Перова

Артист театра «Содружество актёров Таганки» Александр Алёшкин прокомментировал сообщения о смерти своего коллеги Данилы Перова.

«Это огромная потеря для нас, Данила Перов был ведущим актёром нашего театра, на котором в принципе держался наш коллектив. Это человек — энциклопедия. Вы не представляете, сколько он всего знал», — заявил Алёшкин в беседе с Nation News.

По его словам, Перов всегда мог подменить на спектакле, всегда шёл навстречу, а также в любой жизненной ситуации был честен.

Как добавил Алёшкин, смерть Перова — огромная трагедия для их театра.

В 1992 году Перов окончил Школу-студию МХАТ. С 1994 года работал в театре «Содружество актёров Таганки».