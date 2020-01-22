В Севастополе пройдёт фотовыставка «Аристократы морей»

Творческое объединение «Морское фотографическое собрание» представит фотовыставку художественной маринистики «Аристократы морей» в севастопольском музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея».

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города, экспозиция будет открыта с 28 января по 15 марта.

«Выставка посвящена 200-летию открытия Антарктиды участниками русской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Авторы выставки — фотографы Александр Алякринский, Юрий Масляев, Александр Кильмет, дизайнер Росита Руис — действительные члены Русского географического общества, члены Российского исторического общества, члены Творческого союза художников России», — отметили в пресс-службе.

Ранее фотографии экспонировались в городах России, Германии, Чехии и Испании.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани, в Культурном центре имени А.С. Пушкина, 31 января откроется выставка «Архитектурное наследие Татарстана».