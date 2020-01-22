В Подмосковье рассказали о планах по созданию большого заказника

Министерство экологии Московской области подготовило проект создания заказника «Грядо-Разварнинский» в Рузском округе.

Как сообщает телеканал «360», проектируемый заказник, который станет особо охраняемой природной территорией, будет расположен вблизи деревень Новорождествено, Скирманово и Козлово и включит участки Истринского и Звенигородского лесничеств.

Общая площадь заповедника составит 1666 га.

Своё название он получил от долин реки Гряды и её притока Разварни.

На территории будущего заказника обитает около 112 видов животных, в том числе 11 видов рыб, четыре вида амфибий, один вид рептилий, 73 вида птиц и 23 вида млекопитающих.

Среди них есть животные, а также растения, занесённые в Красную книгу.

Режим особой охраны заказника предусматривает запрет на любые виды деятельности, которые могут навредить ценным экосистемам.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил создать на территории Выборгского района две особо охраняемые природные территории.