В Московском зоопарке родились птенцы больших бакланов

Короткая ссылка
В Московском зоопарке появились на свет четыре птенца больших бакланов.
В Московском зоопарке родились птенцы больших бакланов
  • © Московский зоопарк
  • vk.com

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на социальные сети столичного зоосада. 

«Несмотря на совсем небольшой возраст, бакланы уже довольно подвижны и с каждым днём всё активнее высовываются из гнезда, издавая призывный писк, который сообщает родителям о том, что они снова проголодались», — отметили представители зоопарка.

Отмечается, что вес самого крупного птенца составляет 300 граммов, самый маленький весит всего 200 граммов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Ленинградский зоопарк принял новых обитателей из Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить