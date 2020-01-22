В Московском зоопарке родились птенцы больших бакланов

В Московском зоопарке появились на свет четыре птенца больших бакланов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на социальные сети столичного зоосада.

«Несмотря на совсем небольшой возраст, бакланы уже довольно подвижны и с каждым днём всё активнее высовываются из гнезда, издавая призывный писк, который сообщает родителям о том, что они снова проголодались», — отметили представители зоопарка.

Отмечается, что вес самого крупного птенца составляет 300 граммов, самый маленький весит всего 200 граммов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Ленинградский зоопарк принял новых обитателей из Московской области.