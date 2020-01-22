Выставка ковров и вышивок советских лет из Азербайджана пройдёт в Музее Востока
- Ковер «Вождь мировой революции Ленин и предводитель Востока Нариманов». Фрагмент. 1920 год / © mos.ru
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Посетители смогут узнать, как знаковые исторические события влияли на декоративно-прикладное искусство.
Всего будет представлено 40 работ, в том числе экспонаты из коллекции Азербайджанского национального музея ковра (Баку) и фонда Марджани (Москва), передаёт портал мэра и правительства.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Марка Шагала в подмосковном музее «Новый Иерусалим» побывали более 50 тыс. человек.