Выставка ковров и вышивок советских лет из Азербайджана пройдёт в Музее Востока

Выставка «Эхо советского Азербайджана. Ковёр. Вышивка. Плакат» пройдёт в Музее Востока с 5 февраля по 1 марта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Посетители смогут узнать, как знаковые исторические события влияли на декоративно-прикладное искусство.

Всего будет представлено 40 работ, в том числе экспонаты из коллекции Азербайджанского национального музея ковра (Баку) и фонда Марджани (Москва), передаёт портал мэра и правительства.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Марка Шагала в подмосковном музее «Новый Иерусалим» побывали более 50 тыс. человек.