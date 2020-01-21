Фестиваль памяти Владимира Высоцкого пройдёт с 25 января по 2 февраля в Крыму и Севастополе

Фестиваль «Владимир Высоцкий. Сквозь время… Крым. Севастополь» пройдёт с 25 января по 2 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Программа включает концерты и спектакли, посвящённые поэту, актёру и певцу.

«Мероприятие будет проводиться уже седьмой раз, и с каждым годом количество участников и зрителей растёт. В прошлом году в фестивале поучаствовало около 10 тыс. зрителей, в этом году ожидается около 11—12 тыс.», — заявил председатель оргкомитета Валентин Корниенко.

Ранее актриса Марина Влади в беседе с газетой «Известия» поделилась воспоминаниями о своём супруге, актёре и поэте Владимире Высоцком.