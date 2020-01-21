В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму выпустили штормовое предупреждение о сильных осадках и метели, ожидающихся 23 и 24 января.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта в течение суток 23 января и ночью 24 января возможны мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, метель, гололедица.

Также ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 20—25 м/с.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал, при каких условиях в Россию придут холода.