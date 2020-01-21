В Петербурге утвердили список домов-памятников, которые отреставрируют в рамках подпрограммы «Наследие»
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru. На работы планируют направить более 17 млрд рублей.
«Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. В перечне — объекты культурного наследия шести районов Петербурга — Адмиралтейского, Василеостровского, Кронштадского, Петроградского, Пушкинского и Центрального», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте Смольного.
В списке есть исторические здания как регионального, так и федерального значения.
Ранее ФАН сообщало, что в Петербурге открыли бюст архитектора и реставратора Николая Белехова.