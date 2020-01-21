Встреча Путина с новым составом правительства

В Петербурге утвердили список домов-памятников, которые отреставрируют в рамках подпрограммы «Наследие»

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге утвердили список 255 домов-памятников, которые отреставрируют в рамках подпрограммы «Наследие». Их фасады отнесены к повышенным категориям сложности.
В Петербурге утвердили список домов-памятников, которые отреставрируют в рамках подпрограммы «Наследие»
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru. На работы планируют направить более 17 млрд рублей.

«Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. В перечне — объекты культурного наследия шести районов Петербурга — Адмиралтейского, Василеостровского, Кронштадского, Петроградского, Пушкинского и Центрального», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте Смольного.

В списке есть исторические здания как регионального, так и федерального значения.

Ранее ФАН сообщало, что в Петербурге открыли бюст архитектора и реставратора Николая Белехова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить