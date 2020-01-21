В Петербурге утвердили список домов-памятников, которые отреставрируют в рамках подпрограммы «Наследие»

В Санкт-Петербурге утвердили список 255 домов-памятников, которые отреставрируют в рамках подпрограммы «Наследие». Их фасады отнесены к повышенным категориям сложности.

Об этом сообщает kp.ru. На работы планируют направить более 17 млрд рублей.

«Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. В перечне — объекты культурного наследия шести районов Петербурга — Адмиралтейского, Василеостровского, Кронштадского, Петроградского, Пушкинского и Центрального», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте Смольного.

В списке есть исторические здания как регионального, так и федерального значения.

Ранее ФАН сообщало, что в Петербурге открыли бюст архитектора и реставратора Николая Белехова.