Власти Ижевска предупредили горожан о снегопаде
- РИА Новости
По прогнозам синоптиков, 22 января в регионе ожидается мокрый снег, морось и усиление ветра. Температура будет около 0 °С, на дорогах может образоваться снежный накат.
Как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в первую очередь дорожники будут расчищать спуски, подъёмы, перекрёстки и маршруты движения общественного транспорта.
Ранее МЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в Москве.