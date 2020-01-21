Власти Ижевска предупредили горожан о снегопаде

В администрации Ижевска сообщили о подготовке дорожных служб города к предстоящему снегопаду.

По прогнозам синоптиков, 22 января в регионе ожидается мокрый снег, морось и усиление ветра. Температура будет около 0 °С, на дорогах может образоваться снежный накат.

Как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в первую очередь дорожники будут расчищать спуски, подъёмы, перекрёстки и маршруты движения общественного транспорта.

Ранее МЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в Москве.