Власти Ижевска предупредили горожан о снегопаде

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В администрации Ижевска сообщили о подготовке дорожных служб города к предстоящему снегопаду.
Власти Ижевска предупредили горожан о снегопаде
  • РИА Новости

По прогнозам синоптиков, 22 января в регионе ожидается мокрый снег, морось и усиление ветра. Температура будет около 0 °С, на дорогах может образоваться снежный накат.

Как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в первую очередь дорожники будут расчищать спуски, подъёмы, перекрёстки и маршруты движения общественного транспорта.

Ранее МЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в Москве.

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