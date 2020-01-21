В Москве пройдёт выставка фотографий Александра Родченко

В Центре фотографии имени братьев Люмьер 24 января откроется выставка работ Александра Родченко.

Как сообщает «Вечерняя Москва», в экспозиции будут представлены работы мастера русского авангарда разных лет — в том числе снимки Маяковского, Лили и Осипа Брик, художников, поэтов, архитекторов и писателей, а также семьи Родченко.

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что всего будет показано 58 снимков из двух альбомов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт Минкультуры Московской области сообщало, что на выставке Марка Шагала в подмосковном музее «Новый Иерусалим» побывали более 50 тыс. человек.