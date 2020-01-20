Премьера шоу «Замок желаний» пройдёт 6 и 7 марта в Москве

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Премьера шоу «Замок желаний» пройдёт 6 и 7 марта в Vegas City Hall в Москве.
Премьера шоу «Замок желаний» пройдёт 6 и 7 марта в Москве
  • © пресс-службой мюзикла

Об этом сообщает «Утро.ру».

Отмечается, что данный мюзикл сочетает в себе различные музыкальные жанры и стили хореографии. В костюмах героев шоу соединили элементы средневековой и футуристической одежды.

По данным портала, представление посвящено любви, философии и психологии человеческой природы. 

Шоу пройдёт под живое сопровождение рок-группы и струнного оркестра.

Ранее «Дни.ру» сообщали о «Белоснежном бале Иоганна Штрауса» в Москве.

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