Приём заявок на международный кинофестиваль «Дух огня» в ХМАО продлили до 14 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на организаторов.
Такое решение принято по многочисленным просьбам участников, поскольку конкурсанты не успевают смонтировать работы.
В рамках фестиваля состоится открытый конкурс микрофильмов и фотографий «О будущем подумаем сегодня». Также запланирован международный конкурс комиксов «Фильмы, которые я бы хотел увидеть» и окружной конкурс детского рисунка «Мир глазами детей».
Ранее кинокритик Сергей Сычёв в беседе с Nation News прокомментировал результаты вручения премии «Золотой глобус».