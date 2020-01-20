Приём заявок на международный кинофестиваль «Дух огня» в ХМАО продлили до 14 февраля

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Приём заявок на четыре конкурса в рамках международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийском автономном округе продлили до 14 февраля.
Приём заявок на международный кинофестиваль «Дух огня» в ХМАО продлили до 14 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на организаторов.

Такое решение принято по многочисленным просьбам участников, поскольку конкурсанты не успевают смонтировать работы.

В рамках фестиваля состоится открытый конкурс микрофильмов и фотографий «О будущем подумаем сегодня». Также запланирован международный конкурс комиксов «Фильмы, которые я бы хотел увидеть» и окружной конкурс детского рисунка «Мир глазами детей».

Ранее кинокритик Сергей Сычёв в беседе с Nation News прокомментировал результаты вручения премии «Золотой глобус».

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