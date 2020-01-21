В Новой Третьяковке открылась программа кинопоказов «Хроники Катастрофы» о холокосте

В большом зале Новой Третьяковки во вторник, 21 января, открылась кинопрограмма «Хроники Катастрофы» из 12 короткометражных фильмов, посвящённых теме холокоста.

В сборник под названием «Холокост. Переосмысление. Выбор премии «Оскар» вошли ленты американского, канадского и немецкого производства. В их числе — оскароносные короткометражные фильмы «Висас и Вирту», «Страна игрушек», «Леди в номере 6» и «Кожа».

Среди участников открытия показов — президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, израильский режиссёр Борис Мафцир и американский продюсер Стивен Мао.

Киносмотр стал частью проводящейся в России «Недели памяти», посвящённой Международному дню памяти жертв холокоста 27 января, а также 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) силами Красной армии.

Ежегодно в рамках «Недели памяти» проводится ряд образовательных и культурных мероприятий, посвящённых крупнейшей гуманитарной катастрофе в истории.