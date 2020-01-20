Посещение музеев ВДНХ будет бесплатным до конца 2020 года

ВДНХ продлит юбилейную акцию и сохранит бесплатный вход в музеи до конца 2020 года.

Как сообщает сайт «Москва 24», свободный вход открыт на экспозиции в центре славянской письменности «Слово», в интерактивном музейном комплексе «Буран» и центре «Космонавтика и авиация».

Юбилейная акция стартовала накануне 80-летия ВДНХ. За полгода экспозиции музеев посетило более 150 тыс. человек.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, в этом году также будут действовать и другие льготы.

Каждое третье воскресенье месяца дети-инвалиды, дети-сироты, малыши без попечения родителей, мальчики и девочки до шести лет, инвалиды 1-й и 2-й групп, члены многодетных семей, ветераны ВОВ и школьники в составе организованных экскурсий смогут бесплатно посетить все выставочные проекты ВДНХ.

Ранее телеканал «360» сообщал, что музеи Подмосковья со 2 по 8 января 2020 года бесплатно приняли около 30 тыс. школьников со всей страны.