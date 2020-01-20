В Подмосковье прошёл детский лыжный фестиваль

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В подмосковном Красногорске прошёл детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы».
В Подмосковье прошёл детский лыжный фестиваль
  • © пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Как сообщает телеканал «360», в мероприятии приняли участие 1100 юных спортсменов от трёх лет и старше. В гонках соревновались сборные детских садов и школ.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина призналась, что активно занимается лыжным спортом.

«Я катаюсь на лыжах периодически. Я очень люблю равнинные лыжи. Если получится, вечером приду, у нас стадион освещается, можно кататься до позднего вечера», — отметила она.

Помимо лыжного забега, на территории фестиваля работали несколько тематических зон. Гости мероприятия могли прокатиться на собачьих упряжках и оленях.

В этом году на фестиваль приехали юные спортсмены из Истры и Химок. Смотр проходит в Красногорске 18 лет подряд.

Ранее врач Григорий Конев рассказал argumenti.ru, как проводить зимние каникулы с пользой для здоровья. По его словам, прогулки, посещение праздничных мероприятий, катание на санках и лыжах позволяют сбросить стресс и подзарядиться положительными эмоциями.

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