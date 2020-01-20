В Минкультуры Подмосковья рассказали о программе мероприятий на 2020 год
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В беседе с телеканалом «360» она отметила, что 31 января в области стартует специальная акция, посвящённая героям Великой Отечественной войны и приуроченная к юбилею победы. Она завершится 9 мая.
Кроме того, министр культуры заявила о большом молодёжном проекте «Музыка улицы».
«Мы собираемся открыть уличные площадки во всех муниципалитетах для уличных музыкантов, танцоров и художников. И уже сейчас обращаемся к нашим рокерам, нашим звёздам для того, чтобы они обозначили площадки, открыли их — прямо как когда они начинали как уличные музыканты, без сцен, без какой-то большой аппаратуры», — рассказала Харламова.
По словам министра культуры Подмосковья, в День молодёжи, 27 июня, в одном из региональных парков пройдёт фестиваль уличных танцев.
Также в планах проведение большого фестиваля уличных театров и цирков.
Ранее ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу цирка Удмуртии сообщало, что в Ижевске 5—9 марта пройдёт Международный цирковой фестиваль.