В Минкультуры Подмосковья рассказали о программе мероприятий на 2020 год

Министр культуры Московской области Елена Харламова рассказала о проектах, которые планируют запустить в регионе в 2020 году.

В беседе с телеканалом «360» она отметила, что 31 января в области стартует специальная акция, посвящённая героям Великой Отечественной войны и приуроченная к юбилею победы. Она завершится 9 мая.

Кроме того, министр культуры заявила о большом молодёжном проекте «Музыка улицы».

«Мы собираемся открыть уличные площадки во всех муниципалитетах для уличных музыкантов, танцоров и художников. И уже сейчас обращаемся к нашим рокерам, нашим звёздам для того, чтобы они обозначили площадки, открыли их — прямо как когда они начинали как уличные музыканты, без сцен, без какой-то большой аппаратуры», — рассказала Харламова.

По словам министра культуры Подмосковья, в День молодёжи, 27 июня, в одном из региональных парков пройдёт фестиваль уличных танцев.

Также в планах проведение большого фестиваля уличных театров и цирков.

Ранее ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу цирка Удмуртии сообщало, что в Ижевске 5—9 марта пройдёт Международный цирковой фестиваль.